Ekspert vastab: kuidas tunda ära ohtu kemikaalipakendi märgistuselt?

«Kemikaali pakendil on ohupiktogramm, mida tundes saab sealt täpselt välja lugeda, millised ohud võivad konkreetse kemikaali kasutamisega kaasneda,» sõnas Terviseameti Mürgistusteabekeskuse juht Mare Oder.

Mare Oderi sõnul unustatakse kemikaalide kasutamisel õiged aine kasutamise ja enese kaitsmise võtted, mistõttu võib hooletu käsitsemise korral olla aine inimesele ohtlik. Kõigist mürgistusinfoliinil 16662 nõustatud kõnedest on ligi 40 protsenti seotud kemikaalide väärkasutamisega. Iga kümnes kemikaalimürgistuse juhtum on seotud taimede kaitseks ning näriliste ja putukate tõrjeks kasutatavate vahenditega - mürgistusinfoliinil on sel teemal nõustatud inimesi kokku ligi 1450 korral.

Sageli juhtub mürgistusõnnetus sellest, et toote kasutusjuhendit ei ole loetud ja ei kasutatud kaitsevahendeid. Samuti ei tunne inimesed pakenditel olevaid märgiseid, millest oleks aga palju abi kemikaali ohtlikkuse hindamisel ja selle põhjal õigete esmaabivõtete valikul.

Piktogrammid on lihtsasti märgatavad - need on punase raami sees olevad musta värvi kujutised valgel taustal. Varasemalt olid piktogrammid oranžil taustal, mistõttu võib ka selliseid märgiseid veel toodetelt leida. Mare Oder tõdeb, et ohumärgiseid peab teadma iga inimene. «Nii saab inimene aru, kuidas ennast kemikaali kasutamisel ohtude eest kaitsta ja milline on toote turvaline ja korrektne kasutusviis,» sõnas Oder.

Aine on tuleohtlik. Foto: Mürgistusteabekeskus