Põhja poole tungib uudne haigusoht

Zoonootilised haigused, nagu katk ja hantaviirus (kandjaks on närilised), tõstavad samuti pead ja on muutnud asukohta. Ekspertide sõnul on mõjuriteks loomade rändeprobleemid. Elupaikade kaotuse tõttu liiguvad metsloomad inimestele lähemale. Selle tulemusena suureneb oht, et loomade haigused levivad inimestele ja arenevad uued patogeenid.