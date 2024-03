Tehisaru tuvastas ohtliku haiguse, mis on jäänud arstidel tähelepanuta

Tehisaru on ajaga patsientide diagnooside tuvastamisel muutunud järjest nutikamaks.

Uus tehnoloogiline läbimurre tervishoius võib muuta rinnanäärmevähi varajase avastamise lihtsamaks. Seda tõestab AI-tööriist nimega Mia, mis on suutnud tuvastada vähimärke lausa 11 naisel, millest arstid on mööda vaadanud. Spetsialistide sõnul võib see tulevikus olla suureks abiks, mis päästaks palju inimelusid.