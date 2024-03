Toksikoloog selgitab: mida head ja halba on kohvist oodata

Kofeiini tarbimise peamine eelis seisneb ärkveloleku ja erksuse edendamises, mis toimib «jõudlust parandava ravimina» ja mis võib parandada kognitiivset jõudlust (nt tähelepanu, reaktsiooniaega jne). Lisaks sellele on kofeiini tarbimist seostatud teatud seisundite, nagu südamehaigused, diabeet, dementsus, Parkinsoni tõbi ja isegi depressioon, vähenenud riskiga. Oluline on märkida, et need ei ole teadaolevalt kofeiini otsesed mõjud, kuid on tõestatud, et need võivad olla kasulikud. Meditsiinis on kofeiin enneaegsete imikute jaoks väga oluline ravivahend ja seda saab kasutada ka mõne muu probleemi, näiteks peavalude puhul.