Teadlased avastasid, mis paneb kaalu tõstvaid toite himustama

California ülikooli psühholoogide hiirte aju kohta tehtud avastus näitab, et teatud neuronite rühm paneb neid toitu himustama ja otsima, isegi kui nad pole näljased. Stimuleerimisel suunab see rakuklaster hiiri innukalt toitu jahtima, eelistades rasvaseid ja nauditavaid toite, nagu šokolaad, tervislikele valikutele, nagu porgandid.

Inimestel on sarnased rakud ja kui see leid ka inimeste puhul kinnitust leiab, võib see aidata söömishäirete tagamaad paremini mõista.