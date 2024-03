Euroopa on Covid-19 tõttu silmitsi teise ränga kopsuhaigusega

«Meie viimane aruanne paljastab südantlõhestava ja täielikult välditava olukorra – tuberkuloosi põdevad inimesed ei olnud pandeemia ajal kaitstud ja 7000 inimest kaotasid asjatult elu tuberkuloositeenuste häirete tõttu,» ütles WHO piirkonnadirektor dr Hans Henri P. Kluge. «Aruanne paljastab ka teise areneva, ennetatava tragöödia – ravimiresistentse tuberkuloosi levimus kasvab jätkuvalt. Kutsume riiklikke ametiasutusi üles tugevdama tuberkuloosi testimise programme, viivitamatult diagnoosima ja rakendama WHO uusimaid juhiseid.»

ECDC direktori dr Andrea Ammoni sõnul on pärast Covid-19 pandeemiat ees veel pikk tee tuberkuloosi kõrvaldamiseni. Õigeaegne ennetustöö, testimise ja ravi parandamine on tuberkuloosi vastu võitlemise võtmeelemendid ning viivitused põhjustavad kannatusi ja surma.

2022. aastal teatas enamik WHO Euroopa regiooni riikidest diagnoositud tuberkuloosijuhtude arvu suurenemisest. Esines rohkem kui 170 000 juhtumit (võrreldes 166 000 juhtumiga 2021. aastal), millest rohkem kui 36 000 juhtumist teatati Euroopa Liidus. Diagnoositud juhtude arvu suurenemine on tõenäoliselt positiivne märk sellest, et paljudes riikides on tuberkuloositeenused pärast Covid-19 pandeemiat taastumas ning rohkem inimesi saab ravi. Tõenäoliselt peegeldab see ka seda, et diagnoositakse juhud, mis jäid vahepeal mitme aasta jooksul tuvastamata.