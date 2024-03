Loe, millise tarbeasjaga tuuakse puugid tuppa ja kui kiiresti toimub nakatumine

Müüt: puuke leidub vaid sügaval metsas

Levinud on müüt, et puuke võib kohata vaid maapiirkondades või sügavates metsades. Tegelikult võib puuke kohata aga ka linnades, parkides ja koduaedades.

Puugid eelistavad küll elukohaks varjulisi ja piisavalt niiskeid alasid, eelkõige kõrge rohuga kohti, kuid arvukamalt on puuke seal, kus liigub rohkem inimesi ja loomi. Ka avalikud pargid ja linna haljasalad võivad puukidele väga sobilikuks elukohaks olla. Tervise Arengu Instituudi eelmisel aastal tehtud uuringust selgus, et kõige puugirikkamad kohad paiknesid peamiselt terviseradadel, kuid ka vähemhooldatud ning rikkaliku põõsastikuga parkides.

Terviseameti puugikaardilt on näha, milline puugioht on Eesti erinevates piirkondades. Samal veebilehel on võimalik ka ise puugiohtlikke piirkondade kaardistamisele kaasa aidata.