Olete vihane? Teadlased ei soovita auru välja lasta neid tegevusi harrastades

Viha on ebameeldiv tunne, millest enamik inimesi soovib vabaneda. Tegelikkuses tunnevad paljud tänapäeval viha mitmetel põhjustel, rohkem kui kunagi varem. Küsitlused on näidanud, et ameeriklased olid 2018. aastal vihasemad kui varasematel aastatel, ja see oli enne Covid-19 pandeemia algust!