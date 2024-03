WHO soovitab maksustada ka piimajoogid ja mahlad

WHO toetab magustatud jookide maksustamist, kuna see on üks kulutõhusaimaid sekkumisi võitlusel ülekaalu, rasvumise ning toitumisega seotud krooniliste mittenakkushaigustega. «Toetame joogi maksu seaduse eelnõud, et vähendada kõrge suhkrusisaldusega magustatud jookide tarbimist, eriti nende peamiste tarbijate ehk laste hulgas. Soovitame magustatud jooke maksustada, kuna need ei ole meile eluliselt vajalikud ning neis on väga vähe vajalikke toitaineid,» märkis WHO.