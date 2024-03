Täna tähistatakse hea sõna päeva: ütle kellelegi midagi head

Tänu väljendamiseks oli populaarseim sõna «aitäh». Tunnustamiseks kasutatakse enim väljendeid nagu «sa oled imeline», sa tegid hästi», «suurepärane töö», «olen sinu üle uhke». Välja toodud enim levinud ütlemine tunnustamiseks ja tänamiseks on «aitäh, et oled olemas». Vähem levinud ilusad ütlemised olid veel: sa oled piisav, sinusarnaseid inimesi võiks rohkem olla, on tunda, et panustad kogu südamest!