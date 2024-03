Teadlased arvavad teadvat, miks inimesed nii kaua elavad

Asjaolu, et naised jäävad viljatuks, aga säilitavad elujõulisuse, on äärmiselt haruldane – enamik loomi jätkab paljunemist kuni surmani. On teada, et ainult viis loomaliiki läbivad menopausi ja kogevad pikka viljastumisjärgset faasi – kõik need on hammasvaalad.