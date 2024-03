Kolm lihtsat nippi, mis aitavad vältida põiepõletikku

Apteekri sõnul esitavad salakavalad kevadilmad väljakutse meie pikast talvest kurnatud organismile ja nõrgenenud immuunsüsteemile. «Kui meie organism on juba niigi rünnaku all, siis saavad ka teised haigused nende foonil ägeneda. Nii on ka põiepõletiku ehk tsüstiidiga,» ütleb Valge-Rebane. «Erinevatel andmetel põhjustab 60-90 protsenti põiepõletikest E. Coli nimeline bakter, mis iseenesest on meie soolestikus tavaline. Põiepõletik tekib siis kui seda mikroobi satub meie kuseteedesse suuremas kontsentratsioonis nii et siinkohal kehtib ütlus, et valel ajal, vales kohas ja vales kontsentratsioonis,» selgitab proviisor.