TERVISEKOMPASS ⟩ See tervisemure vaevab aastaringi suuremat osa eestlasi

Raave-Sepp rõhutab, et kõige esimesel kohal väsimuse põhjustajana on vale elustiil. «Kui me ikka eirame neid elementaarseid teadmisi, milline võiks olla tervislik elustiil, siis see põhjustab liigset väsimust ja energiapuudust. Lisaks muidugi erinevad terviseprobleemid ja haigused.» Laboriarst toob näiteks kilpnäärme, südame-veresoonkonna, seedetrakti haigused ja maksahaigused aga ka kroonilised põletikulised protsessid organismis, kuni kasvajateni välja.