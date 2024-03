See haruldane seisund muudab näiliselt kahjutu veega kokkupuute piinavaks katsumuseks, vahendab Medical Xpress .

Arvatakse, et veeallergia tuleneb ebanormaalsest immuunvastusest, mille põhjustab vee ja naha koostoime. Mõelge oma immuunsüsteemile kui valvsale kaitsjale, kes on alati valvel sissetungijate eest. Vesise urtikaaria korral käivitab vesi kehas häirereaktsiooni. See viib selliste ainete, nagu histamiin, vabanemiseni, põhjustades nõgestõbe, nahaärritust ja sügelust.