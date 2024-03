Taani teadlased: inimese elu kulg ja ka surm on tehisaru abil prognoositavad

Life2vec'i loojad soovivad uurida mustreid ja suhteid, mida niinimetatud süvaõppe programmid suudavad avastada, et prognoosida tervist ja sotsiaalseid tahke puudutavaid «elusündmusi». Enamgi – õpetlaste eesmärk on avalikult demonstreerida, kui prognoosimisvõimelised on sellised mudelid. Ühtpidi on need kõhedusttekitavalt täpsed, kuid teisalt on nende mudelite praegune prognoosimise täpsus siiski selline, et iga neljas inimene toimib siiski teistmoodi: tema elukaar on sootuks teistsugune või ta sureb sootuks teisel ajal, kui mudel seda prognoosib.