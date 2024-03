Uus uuring on avastanud seose madalama sissetuleku ja kiirema valgeaine lagunemise vahel ajus, mis mängib olulist rolli meie tunnetuslikul võimekusel.

Selleks on teadlased analüüsinud 751 inimest, kes on vanuses 50 kuni 91, mis näitavad, et vaesema sissetulekuga inimesed näitavad jõukamate inimestega võrreldes rohkem valgeaine vananemise märke ja tulemuslikkudes testides madalamaid tulemusi.