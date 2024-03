Kiilidest inspireeritud vahend surmab viirused

Pind, mis on valmistatud ränist, on kaetud pisikeste nanonõeltega, mis läbistavad viirusi. Materjal on inspireeritud loodusest — näiteks kiilide tiibadel on nanomõõtmetes terav struktuur, mis võib puruks rebida bakterid ja seened. Iga nõelake teadlaste loodud materjalil on 30 000 korda peenem kui inimese juuksekiud. Laiema läbimõõduga nõelakesed ei läbistaks viirusi, mis on oluliselt väiksemad kui bakterid.