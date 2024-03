Eesti Õdede Liit toetab magustatud joogi maksu kehtestamist ühel tingimusel

Õdede liit saatis terviseministrile oma seisukoha magustatud joogi maksu seaduse eelnõu kohta. Liit on veendunud, et iga samm, mis aitab kasvõi eeldatavasti parandada inimeste tervist, on vajalik.

«Samuti oleme kindlad, et üksik samm ei suuda oluliselt mõjutada inimeste valikuid. Magusamaksu põhjuseid ja oodatavat mõju tervisele tuleb oluliselt rohkem kommunikeerida avalikkusele, koos teiste meetmetega, mida plaanitakse riigis rakendada, et peatada laste ülekaalulisuse tõus ning vähendada täiskasvanutel ülekaalu,» kirjutas õdede liidu president Anneli Kannus tagasisides terviseministrile.

«Ühtlasi pooldame magustatud piimatoodete ning alkohoolsete jookide valmistamiseks kasutatavate magusjookide maksustamist. Ei poolda täismahla maksustamist, millele ei ole lisatud suhkruid ega magusaineid ning mille hinnad on juba täna kõrged," lisas Kannus. "Magusamaksu kehtestamisel võiks kaaluda toetava meetmena puu-ja juurviljadele käibemaksu alandamist, et soodustada paremaid valikuid. Eesti tervishoid on ülekoormatud. Elanikkonna vananemine ja ootuste tõus tervishoiule kasvatab koormust veelgi. Inimese enda panus ja vastutus oma tervise eest peab suurenema ning selleks on vaja teadlikkust kasvatada.»