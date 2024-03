Põlvevaluga võib kaasneda veel üks suur terviseprobleem

Lihaseid, luid, liigeseid ja isegi närve mõjutav krooniline valu on peamine puude põhjus, mis mõjutab üle 40 protsendi maailma elanikkonnast. Kuigi pole veel täielikult selge mehhanism, miks see halvendab ka kognitiivset funktsiooni, näitab uurimus, et sellist valu kogevatel inimestel on kõrgemad aju vananemist näitavad põletikumarkerid, vahendab Eureka Alert.