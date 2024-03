Mikroplasti leiti ka nendest inimese kudedest - ja see on väga ohtlik

Siiski, kuigi teadusuuringuid mikro- ja nanoplastide kohta järjest koguneb, puuduvad veel otsesed tõendid nende kahjulikkuse kohta inimkudedes ja pole selge, kas need on seotud konkreetsete haigustega. Hiljuti avaldatud uuring on aga leidnud seose mikroplastide ja südametervise vahel. Teadlased avastasid, et inimestel, kelle arterite seintel olevatest naastudest tuvastati mikro- ja nanoplaste, oli suurem risk südameatakkide, insuldi ja surma osas.