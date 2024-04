Arst annab nõu: mida teha, kui kahtlustad mürgistust?

«Kemikaalimürgistuse raskuse skaala algab kergest astmest, mille puhul inimese elu ei ole ohus ning ulatub kõige tõsisema, kriitilise raskusastmeni, mis kujutab endast surmaohtu ja mille puhul on arstiabi vältimatu,» selgitas Ida-Viru Keskhaigla ülemarst Pille Letjuka. Kuna mürgistused võivad inimese tervist oluliselt kahjustada, on tõsiste mürgistuse korral arstiabi vältimatu.

«Põhitõdemus on see, et iga mürgistusega seotud juhtum on individuaalne,» sõnas Letjuka, «väga palju sõltub kemikaalimürgistuse saanud inimese enesetundest ja tervislikust seisundist.» Letjuka tõdeb, et alati ei pea mürgistuskahtluse korral esmajoones haiglasse pöörduma. Kui inimene on teadvusel ja hingab takistusteta, siis tuleb helistada Terviseameti Mürgistusteabekeskuse mürgistusinfotelefonile 16662, kus töötavad ööpäevaringselt õde-nõustajad, kes oskavad anda kannatanule kiiret nõu ja soovitusi –mida teha.

Mürgistusteabekeskuse juhi Mare Oderi sõnul sagenevad kevade saabudes kõned, mis on seotud õuetegevustega. Mürgistusinfoliinile 16662 on erinevate tõrjevahendite ja väetistega seotud mürgistusmuredega pöördutud kokku pea 1450 korral. Ainuüksi kemikaalimürgistused moodustavad 40 protsenti kõigist infoliinil nõustatud juhtumitest. Üks kümnest kemikaalimürgistusjuhtumist on tingitud taimekaitse- või tõrjevahendi valest kasutamisest. Neist kolmandik juhtudest on seotud putukatõrjevahendite väära kasutamisega.

Ida-Viru Keskhaigla ülemarst Pille Letjuka. Foto: Erakogu