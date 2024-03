Selgusid kolm tegurit, mis tõstavad enim Alzheimeri tekke riski

«Aju nõrgaks kohaks» peetakse kõrgemaid funktsioone dikteerivate ajupiirkondade võrgustikku, mis arenevad hiljem noorukieas ja hakkavad vanemas eas esmajärjekorras kahjustuma. Teadlased näitasid, et see ajuvõrgustik on eriti haavatav ka skisofreenia ja Alzheimeri tõve ehk kõige levinuma dementsuse vormi suhtes.