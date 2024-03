Luksmaksing (looksmaxxing) – olete kuulnud? See on popp ja päris ohtlik värk meestemaailmas

Mitte ainult osa naistest ei ihale end õigesse vormi ja kaalu sobituma, vaid samalaadne ja ehk jõulisemgi suundumus on maad võtnud meestemaailmas. Pelgalt tervisliku elustiili harrastamisest on saanud tegevus, mis on ohtlik nii füüsilisele kui vaimsele heaolule – looksmaxxing: piiritu soov mahtuda heakskiidetud normidesse ja võimalusel end siis normidele vastavaks kohendada. Normid on aga paljuski üsna kummalistest eeldustest välja mõeldud ja ühismeedias levivad arusaamad.