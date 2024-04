Vaimsete ja füüsiliste haiguste vahele saab aina enam tõmmata võrdusmärgi. Psühhiaatriliste haiguste käsitlemisel ollakse küll Eestis veel lapsekingades, kuid üha rohkem on hakatud teadvustama erinevate diagnooside olemasolu ja ravi.

«Selles olukorras oli küll tunne, et kirjutan ennast alternatiivina hullumajja sisse,» kommenteerib anonüümseks jääda sooviv psühhiaatrilise taustaga patsient. «Nii ju on, et kui oled statsionaaris, tuleb mingi hoog peale ja hakkad märatsema, siis hakatakse kohe kühvlitega neid rohtusid ette lükkama. Niisama ei saa midagi.»