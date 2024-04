Ettevaatust: kevadsoe ajas puugid liikvele

Terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna peaspetsialist Maria Vikentjeva kinnitab, et puugihooaeg on alanud, sest need muutuvad aktiivseteks siis, kui maapind on soojenenud +5 kraadini.

«Kuigi lähiajal võib esineda veel üksikuid päevi, mil temperatuur langeb alla 0 kraadi, ei takista see enam nende levikut ja alanud puugiohtlik aeg kestab kuni oktoobrini,» selgitas ta. Vikentjeva sõnul kinnitab puukide aktiivseks muutumist tavaliselt see, kui inimesed leiavad oma lemmikloomadelt esimesed puugid ja selliseid teateid juba tuleb. Niisiis tasub puugihammustuse vältimiseks nüüdsest kasutusele võtta vajalikud ennetusmeetmed, kui liigute vabas looduses. Enda kaitsmine on oluline, sest puugihaigustest paranemine võib võtta pikka aega ja vahel ei õnnestugi kõikidest haigustega kaasnevatest hädadest vabaneda.

Puugihammustuste vältimiseks tasub kanda pikki heledaid riideid, millelt on neid kergem märgata. Püksisääred soovitatakse toppida sokkide või kummikute sisse. Samuti tuleb pärast puugiohtlikus piirkonnas viibimist kontrollida kogu keha. Puuke kohtab eelkõige põlluäärtel, metsaservades ja heinamaadel, kuid ka linnaparkides, haljasaladel ja terviseradadel. Lisaks tasub ennetava meetmena kasutada tõrjevahendeid. Nende kasutamise puhul on oluline jälgida, et tootel on Terviseameti väljastatud registreerimistunnistuse või loa number ning loomulikult tuleb vahendit kasutada vastavalt juhendile, pihustades seda mitte toas, vaid vabas õhus.