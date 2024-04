Aprillist laieneb tervisekassa rahastatavate ravimite nimekiri

Uuendused tõotavad tuua leevendust patsientidele, kelle jaoks on senised ravivõimalused olnud piiratud.

Aprilli algusest hakkab tervisekassa rahastama uut harvikravimit nimega Koselugo (selumetiniib), mis on esimene müügiloa saanud ravim neurofibromatoosi raviks. Pleksiformsed neurofibroomid on healoomulised perifeerse närvitupe kasvajad, mis võivad tekkida ükskõik millises kehapiirkonnas Need healoomulised kasvajad kasvavad kiiresti ja väga suureks ning neid on kirurgiliselt keeruline eemaldada.

«Inimeste kaebused sõltuvad kasvaja piirkonnast ja ulatusest ning võivad olla väga erinevad: valu, kehaosade deformatsioon, motoorne düsfunktsioon, nägemis-, põie- ja/või soolefunktsiooni häired. Raskematel juhtudel võib kasvaja pidurdamatu vohamine põhjustada ka puuet või osutuda eluohtlikuks hingamisteede obstruktsiooni tõttu,» selgitas tervisekassa ravimite hüvitamise ja retseptivaldkonna korralduse teenusejuht Getter Hark. Praegu on Eestis kaks patsienti, kes vajavad ravimit. Sõltuvalt inimese kehakaalust võib aastase ravi hind ulatuda kuni 100 000 euroni.

Üks oluline uuendus ravimite nimekirjas on ka toimeaine mogamulizumab, mida kasutatakse kaugele arenenud seenja mükoosi või Sézary sündroomi raviks. «Tegemist on harvaesinevate naha lümfoomidega, mis kaugele arenenud staadiumis mõjutavad tugevalt patsientide elukvaliteeti ja võivad osutuda fataalseks. Sündroomiga võib kaasneda naha pindmise kihi eemaldumine ja temperatuuri reguleerumise häired, mistõttu vaevab patsiente pidev külmatunne,» selgitas Hark. Patsientide jaoks, keda prognoositakse järgnevate aastate jooksul kuni kümme, on ravivõimalus paljulubav.