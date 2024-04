Valu käes vaevelnud naisele tõi valuvaigistite tegeliku mõju kohta selguse geeniuuring

Ravimi toime sõltub inimese geneetikast

Tegemist oli farmakogeneetika uuringuga, mida tehakse ka Eestis SYNLABi laboris. «Konsulteerisin laborispetsialistiga, kes selgitas, et uuringu tulemusi käsitlevas raportis on välja toodud spetsiaalselt minu organismist lähtuvalt soovitused üle 200 ravimi toimeaine kohta ning selle põhjal saab kindlaks teha, kas tramadool on minu organismile sobiv valuvaigisti,» selgitas Kerstin, miks ta otsustas uuringu ette võtta.

Geen nimega CYP2D6

«Kerstini puhul selgus uuringust, et tulenevalt variatsioonidest geenis nimega CYP2D6 on tema organismis tramadooli ja kodeiini ainevahetus aeglasem. Sisuliselt tähendab see seda, et kui ta võtab normaalannuse tramadooli või kodeiini, ei pruugi nende valu vaigistav toime tema jaoks olla nii tõhus kui inimestel, kellel on samas geenis tavapärasele ainevahetusele viitavad variatsioonid,» selgitas Lillisaar. Rahvusvahelised juhised soovitavad sellistel isikutel, kellel on tuvastatud aeglase ainevahetusega CYP2D6 geenivariandid, tramadooli kasutamist vältida, kuna ravimi ei anna soovitud toimet.