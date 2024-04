Millal pöörduda traumaga EMOsse, millal perearstile ning millal on vajalik ortoosinõustamine?

Tiisvelti hinnangul võivad kukkumised ja traumad põhjustada mitmesuguseid vigastusi, alates lihtsamatest muljumistest ja verevalumitest kuni tõsisemate nikastuste, nihestuste, luumurdude ning peavigastusteni. «Nii nikastus, nihestus kui ka luumurd on tõsised traumad, mis vajavad kiiret ja asjatundlikku esmaabi, sest vale käitumisega võib väga palju kahju teha. Traumade puhul on sageli kahjustunud liigesed ja liigese sidemeid ning seetõttu tuleks alustada vigastatud koha jahutamisega: külmakompresse tasub teha pidevalt esimese 48 tunni jooksul pärast vigastuse saamist, et alandada turset ja vähendada põletiku teket,» sõnas Tiisvelt. Jahutamiseks sobivad külmageel, jääkott, külm mähis või vann ning protseduuri võiks korrata iga paari tunni tagant.