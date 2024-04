Õnneeksperdid ütlevad, et on lihtsaid harjumusi, mida inimesed saavad hommikul harjutada ja millel on suur mõju nende enesetundele kogu päeva jooksul. Need on lihtsad viisid, mis võivad aidata parandada üldist vaimset heaolu, kirjutab Huffpost.