Dr Viigimaa toob välja kolm peamist ohtu mehe südamele

2023. aastal tasus Tervisekassa kardiovaskulaarhaiguste ravi eest 248 miljonit eurot. «Tervisekassa raviarveid ja retsepte analüüsides selgus, et juba igal neljandal alla 40-aastasel mehel on esinenud kardiovaskulaarseid ehk südame ja veresoonkonnaga seonduvaid kaebusi. Kogu rahvastikust on ravisaajate hulgas mehi vähem, kuid ravikulu meeste ja naiste vahel jaotub võrdselt. Üks põhjus on see, et mehed pöörduvad arsti poole alles siis, kui terviseprobleemid juba tõsisemad, mistõttu on ka nende ravikulud suuremad,» selgitas Tervisekassa terve täiskasvanu teenusejuht Isabel Paul.

Enam kui pooled kõigist 16–64-aastastest Eesti elanikest on ülekaalulised või rasvunud ning meestest koguni 60 protsenti. Põhja-Eesti Regionaalhaigla südametervise kabineti ülemarst kardioloog dr Margus Viigimaa sõnul on tööealise Eesti mehe peamiseks mureks just liigsest kehakaalust põhjustatud terviseprobleemid, näiteks kõrge vererõhk ja kolesterool, samuti veresuhkru tase, mis on südame-veresoonkonna haiguste peamised riskitegurid. Kuid oma südame heaks saab igaüks ise palju ära teha. «Rohkem kui pooled südame-veresoonkonna haigustest on ennetatavad elustiili muutusega. Tervislikuma elustiili aluseks on regulaarne kehaline aktiivsus, kehakaalu normaliseerimine, tubakatoodete vältimine, tervislik toitumine ning stressitaseme langetamine,» ütles Viigimaa. Ta lisas, et terviseteadlikkust on oluline kujundada juba lapseeas ning sellele aitavad kaasa eeskätt lapsevanemad, aga ka vanavanemad ja õpetajad, kes saavad omalt poolt innustada lapsi vähendama ekraaniaega ning liikuma rohkem õues, olles ise seejuures parimaks eeskujuks.