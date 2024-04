B6-vitamiinile on toidulisandites kehtestatud pea poole väiksem ülempiir

Põllumajandus- ja Toiduamet lähtub Eesti toidulisandite ohutuse hindamisel Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) määratud vitamiinide ja mineraalainete ohututest tarbimise ülempiiridest. «Kuivõrd EFSA on oma teadusliku hinnangu käigus tuvastanud, et senine ülempiir pole ohutu, siis on oluline, et ka Eestis turustatavad toidulisandid oleksid ohutud. Selleks on amet edastanud toidulisandite tootjatele ja müüjatele märgukirja,» selgitas Põllumajandus- ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist Brigitte Salmus.

Toidu käitlejatel, kes toodavad ja turustavad toitu ja toidulisandeid, on kohustus tagada oma turule viidava toidu ohutus. «Toidulisandeid, kus vitamiinide ja mineraalainete kogused ületavad ohutu tarbimise (UL) piire, ei saa pidada enam ohututeks ning nendel juhtudel peavad käitlejad rakendama tegevusi, et toode ei kujutaks ohtu inimese tervisele. Selleks on mitmeid võimalusi, nt vähendada vitamiini ja/või mineraalaine sisaldust päevases tarbimiskoguses, vähendada märgistusel soovitatavat päevast annust või lõpetada toote turustamine,» kirjeldas Salmus.

Põllumajandus- ja Toiduamet hindab toidulisandite ohutust juhtumipõhiselt. Vajadusel võetakse toodete ohutuse hindamisel arvesse ka teisi üldtunnustatud teaduslikel andmetel põhinevaid ohutuid tarbimise ülempiire.

2023. a esitatud EFSA teadusliku hinnangu kohaselt kehtestatakse B6-vitamiinile madalam ohutu tarbimise ülempiir, mis on pea poole väiksem seni kehtinud väärtusest. Uus B6-vitamiini UL väärtus on 12 mg/päevas (täiskasvanutele, sh rasedatele ja imetavatele naistele). Samuti on kehtestatud väärtused eri vanusegruppides lastele, st 2,2-2,5 mg/päevas (4-11 kuud), 3,2-4,5 mg/päevas (1-6 aastat), 6,1-10,7 mg/päevas (7-17 aastat).