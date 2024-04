Tartu Ülikooli eestvedamisel nõustati kuues riigis palju ravimeid võtvaid patsiente

Viimase kahekümne aasta jooksul on viit või rohkemat ravimit korraga kasutavate patsientide osakaal eakate hulgas neljakordistunud. Uurimuse üks autor, Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi sotsiaalfarmaatsia nooremteadur Anita Tuula sõnas, et kuigi paljude ravimite samaaegne kasutamine on korraga mitmeid haiguseid põdevate patsientide hulgas hädavajalik, tuleb eristada ebakohast hulgiravimikasutamist, kus patsiendile määratud ravimite hulgas on selliseid, mis ei anna piisavat toimet või tekitavad ohtlikke kõrvalnähte. «Paljude ravimite samaaegse kasutamisega käib sageli käsikäes kehv ravisoostumus, mis puhul patsient ei kasuta oma ravimeid nii, nagu arstiga on kokkulepitud. Üheks võimaluseks selliseid probleeme lahendada on ravimite kasutamise hindamise teenus, mis hõlmab põhjalikku raviskeemi analüüsi. Sedalaadi teenust on mitmel pool maailmas apteekrite poolt osutatud juba kümneid aastaid.»