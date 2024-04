Arst: naise tsükliga seonduvat valu ja ebamugavust ei pea kannatama

Iga probleem, mis naisel on, ei ole hormonaalne

Doktor räägib, kuidas vahel tuleb 45-aastane perimenopausile omaste sümptomitega naine tema vastuvõtule. Tehakse analüüsid ja selgub, et põhiprobleem on seotud stressi, magamatuse ja kilpnäärmega. Keha rauavarud on lõppenud ja organismis on vitamiinide puudus. «Võibki olla, et korrigeerime teatud asjad ära ja naine suudab taastada oma tsükli veel mitmeks aastaks. Toon antud näite selleks, et rõhutada, et iga probleem, mis naisel on, ei ole hormonaalne,» rõhutab ta. «Naisel on ka teisi organeid ja teisi võimalikke haiguseid.» Arsti juurde pöördumisel ongi esmalt oluline aru saada, kus mure on. Näiteks vahel võib tsüklihäireid esile tuua kõrvalekalle kilpnäärmetalituses.

Naiste perimenopausi ja menopausi silmas pidades on oluline teada hormoonidega seonduvat. «Testosteroon tagab meie jaoks lihasmassi ja hoiab libiidot. See hormoon hakkab meie organismis esimesena langema 30-ndates eluaastates, hiljemalt siin võiksime hakata tähelepanu pöörama lihasmassi hoidmisele – seda mitmel põhjusel – nii selleks, et säilitada luude tervist, aga ka selleks, et hoida oma ainevahetust ja optimaalset kaalu. Järgmisena, 30-40-ndates, hakkab langema progesteroon. Sellega võivad kaasneda esimesed tuntavamad muutused – ebaregulaarne menses, unehäired. Naised võivad kogeda rohkem ärrituvust ning pingetaluvus võib langeda.»

Viimasena hakkab 40-ndates langema östrogeen, mil kohtab juba laiemalt tuntud sümptomeid nagu kuumahood ja liighigistamine.