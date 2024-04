Õde peaks olema igas hooldekodus

Eestis on 164 tegevusloaga ööpäevaringset üldhooldusteenuse osutajat 229 tegevuskohas. Neist 186 tegevuskohal on sõlmitud Tervisekassaga leping, et pakkuda oma elanikele kohapeal õendusabi.

Tervisekassa õendusabi teenusejuht Aivar Koppas paneb inimestele südamele, et hooldekodu valimisel tuleks võimalusel eelistada asutust, kus on olemas õendusabi teenuseosutaja, kes hoiab sinu või sinu lähedase tervisel silma peal. «Õe olemasolu annab nii hooldekodule, hoolealusele, kui ka tema perekonnale kindlustustunde, et inimese tervislikku seisu jälgitakse, ta saab vajaliku ravi, tarbib õigesti oma ravimeid ning haiguse süvenedes tehakse koostööd nii perearsti kui raviarstiga,» ütles Koppas.

Mitmes Lõuna-Eesti hooldekodus õendusteenust pakkuv Riia Palm tõdeb, et õde on oluliseks lüliks patsiendi ja arsti vahel. «Õde aitab märgata haiguste ägenemisi, et saaks õigeaegselt sekkuda, konsulteerida pere- või eriarstiga ja vajadusel kutsuda kiirabi. Selline jälgimine ja sekkumine säästab perearstide ja kiirabi ressursse. Samuti vähendab õe hoolikas ja oskuslik tegutsemine hoolealuste sattumist haiglaravile- sellest võidavad kõik,» kinnitab Palm.

Õde aitab hooldekodu elanike tervist kontrolli all hoida

Palmi hinnangul on hooldekodu elanike tervisemured valdavalt seotud kroonilistest haigustest tingitud muutustega nagu valu, tasakaaluhäired, mäluhäired, kuulmis- ja nägemishäired, meeleolu langus jne.

Õde hindab regulaarselt hoolealuste terviseseisundit, näiteks mõõdab kehatemperatuuri, vererõhku ja aitab järgida arsti poolt patsiendile koostatud raviplaani.