Kolesteroolist aitab vabaneda üllatav mõjur

Soolebakterite koosluse muutused võivad olla seotud mitmete haigustega, sealhulgas 2. tüüpi diabeedi, rasvumise ja põletikulise soolehaigusega, on uuringud näidanud. Nüüd on Broad instituudi, Massachusettsi tehnoloogiainstituudi ja Harvardi teadlaste meeskond leidnud, et soolemikroobid võivad mõjutada ka südame-veresoonkonna haiguste teket ja kulgu.