KARM REAALSUS ⟩ 41 protsenti Eesti naistest kogeb paarisuhtes vägivalda

Suhteuuringu projektijuht selgitas, et 58 protsenti naistest, kes on kannatanud füüsilise või seksuaalse vägivalla all, on saanud endise partneri käitumise tõttu ka vigastada. «Praeguses suhtes on vigastusi saanud 47 protsenti vägivalla all kannatanud naistest,» ütles ta ja lisas, et 22 protsenti naistest, kelle suhtes praegune partner on vägivaldne olnud, tundsid, et nende elu on ohus. Endise partneri rünnaku puhul on see protsent 38.

«Vägivalla sagedusega on kahjuks nii, et kui seda juba mistahes kujul esineb, on kannatanute seas oluliselt rohkem neid, kes kogevad seda korduvalt. Nii tulebki välja, et praeguses suhtes füüsilist vägivalda kogenute seas on 29 protsenti neid, kes on kogenud seda ühe korra ja 41 protsenti neid, kes on seda kogenud mitu korda,» ütles ta. Neid, kes on füüsilist vägivalda kogenud eelmises suhtes ühe korra, on 15 protsenti, ja neid, kes rohkem kui ühe korra, 60 protsenti.

Alkohol on suur mõjutaja

Paarisuhtevägivalda kogenud naistest 80 protsenti ütleb, et ründaja oli partner, kellega nad enam suhtes ei ole. «See on selge signaal, et vägivaldsest suhtest eelistatakse lahkuda,» selgitas Bruns ja lisas, et valdav enamus neist, kelle suhtes eelmine partner vägivallatses, koges seda ainult ühe endise partneri poolt (94%). Mitu vägivaldset endist partnerit oli olnud kuuel protsendil vastanud naistest.