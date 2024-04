Teadlased panid vähirakud vähki hävitama

Teadlased märkisid, et genoomi muutmine CRISPR-vahenditega on paljutõotav vahend vähiraviks. Siiski on väljakutseks kasvajarakkude sihikule võtmine. Uues teadustöös leidis meeskond võimaluse muuta kasvajarakud geeni-redigeerimisvahendite kandjateks, vahendab Medical Xpress.