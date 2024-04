Kui kaua on normaalne olla ilma roojamata?

Hinnanguliselt kogeb enamik inimesi kõhukinnisust suisa igakuiselt. Esimene mõte on teha muudatusi toitumises, et olukorda leevendada, kuid kas kõhukinnisus võib osutuda ka ohtlikuks? Olenemata siin-seal kuuldud hirmujuttudest ei ole põhjust muretsemiseks, et soolestik plahvatab, kinnitas perearst John Whyte. «Inimese soolestik meenutab voolikut ning see on üsna tugev,» sõnas ta.