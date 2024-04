Peaasi.ee ja RMK kutsuvad vaimse tervise vitamiinimatkadele

«On leitud, et juba 20 minutit looduses rahustab. Väljas aja veetmine, eriti loodusrohketel aladel, võib vähendada südame löögisagedust ja kurnatust, mis tekib rohkel keskendumisel ja vaimse töö tegemisel. Väheneb ka stress ning paraneb üleüldine tervis,» selgitas Peaasi.ee koolitaja Umberto Dorus Geerts, kes on giidiks Valgejärve matkarajal.

«Uuringud on näidanud, et teadveloleku harjutamine vähendab kortisooli taset kehas, mis on seotud stressiga. Teadvelolek aitab luua distantsi stressirohkete mõtete ja tunnete ning nendega seotud reaktsioonide vahel. See võimaldab paremini hakkama saada elu väljakutsetega ning vähendada üldist stressi ja ärevust,» rääkis Kerttu Leimann.