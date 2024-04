Teadlaste sõnul paneb see tee rasvad põlema

Kombucha tee ei pruugi kõigile meeldida, kuid see võib pakkuda paastumisele omistatavaid eeliseid ilma sellega kaasneva näljatundeta. Uuring näitas, et kui kääritatud teepärmid ja bakterid koloniseerivad soolestikku, muudavad need rasva ainevahetust, ilma et oleks vaja teha toitumises muid muudatusi. Selle tagajärjeks on väiksema rasvakoguse ladestumine.