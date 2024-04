Rinnavähi vastu võib aidata võidelda üllatav asi

«Suutlikkus peatada vähirakkude migratsioon on eriti oluline vähirakkude leviku takistamisel kaugematesse organitesse, mis on paljude vähivormide, sealhulgas rinnavähi, surmaga lõppeva protsessi keskmes,» ütles dr Dilber Uzun Ozsahin, Sharjah ülikooli meditsiinidiagnostika keskuse dotsent.

Metastaatiline haigus on rinnavähiga patsientidel peamine surmapõhjus. Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel diagnoositi 2022. aastal rinnavähk 2,3 miljonil naisel. Samal aastal registreeris WHO rinnavähiga seotud surmajuhtumite arvuks 670 000, vahendab Medical Xpress.