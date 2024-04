Eero Merilind: abielu teeb Eesti mehed paksuks

«Kõige kriitilisem iga meeste tervises on vahemikus 40-49 eluaastat, mil hakkavad ilmnema tõsisemad tervisemured,» lausus Eero Merilind. «Selles vanusegrupis on 27 protsenti Eesti meestest liigitatud rasvunuks, mis on tõsine probleem, kuna rasvumist seostatakse meestel mitmete negatiivsete tervisenäitajatega nagu kõrge vererõhk, isheemilised südamehaigused, insult, diabeet, testosterooni taseme langus, erektsioonihäired, kehvad maksanäitajad ja vaimse tervise probleemid.»

Perearsti sõnul näitab statistika huvitaval kombel, et üks oluline tegur, millega meeste kaalutõusu võib seostada, on abiellumine. «Mehed muutuvad abielludes laisaks. Just vähenev füüsiline aktiivsus on peamine põhjus, miks meeste kehakaal peale abiellumist kasvab. Samuti tarbivad nad suurema kaloraažiga toitu ja nende söögikorrad on regulaarsemad,» selgitas Merilind. «Loomulikult ei ole abiellumine meeste tervisele siiski ainult negatiivse mõjuga – mitmete teiste tegurite, näiteks vaimse tervise poolest on abielus inimesed üldiselt tervemad ning eriti just vanemas eas ehk 55-59-aastaselt hindavad abielus mehed oma tervist vallalistest paremaks.»