Professor Viigimaa: mehed kipuvad sööma liialt rasvast toitu

Meeste terviseriskidest tõi professor välja veel uneapnoe, mis tõstab samuti südamehaiguste riski. Riskikohaks on ka stress. «Stress paneb rohkem sööma. See on veel üks asi, mis Vahemeremaade toitumisharjumustes on positiivset – toitu nauditakse koos sõpradega, toidu nautimiseks võetakse aega, mis võtab pinget maha. Tean, et meil on seda keeruline saavutada, aga peame selle poole püüdlema,» märkis Viigimaa.

Konverentsil esines ka tervisekassa juht Rain Laane, kelle sõnul jäävad mehed tervisetestide tegemises osas naistest maha juba 22-aastaselt, mis on suur probleem. «Kahjuks mehed viivitavad professionaalse arstiabi otsimisega ja loodavad, et tervisemure läheb ise üle. Kuid hilisemas eas osutub ravi tunduvalt kulukamaks. Näiteks 2023. aastal kulus Eestis kardiovaskulaarhaiguste raviks 284 miljonit eurot ja sellest läks meestele rohkem kui naistele,» rääkis Rain Laane. «Meeste jaoks on just emotsionaalne probleem väga suur, et ei julgeta arsti juurde minna. Minnakse siis, kui tervis on juba väga halb. Selle mure ühe lahendusena on tervisekassa saanud valmis terviseportaali, mis teeb abi otsimise loodetavasti lihtsamaks ja kus peaks varsti saama täita ennetusküsimustikke.»