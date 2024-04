Süda on lihaseline organ. Täiskasvanu süda lööb keskmiselt 100 000 korda päevas, surudes iga minutiga läbi keha üle viie liitri hapniku- ja toitaineterikast verd. Esmalt liigub veri südamest kopsudesse, kus see hapnikuga varustatakse, enne kui naaseb südamesse, et pumbata see arteritesse ja ajju, seedetrakti ja ülejäänud kudedesse.