E-sigareti kasutamine on seotud raske haiguse tekkega

Südamepuudulikkus on seisund, mille korral süda ei pumpa piisavalt verd kas seetõttu, et see ei täitu piisava koguse verega või on inimese süda liiga nõrk, et tõhusalt pumbata. Haiguste tõrje ja ennetamise keskuste (CDC) hinnangul mõjutab südamepuudulikkus enam kui kuut miljonit täiskasvanut Ameerika Ühendriikides.