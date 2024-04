USA eksperdid hoiatavad bakteriaalse infektsiooni eest, mis ilmneb ebatavaliste sümptomitega

USA haiguste tõrje ja ennetamise keskused teatasid, et need infektsioonid, mis on põhjustatud Neisseria meningitidis'e bakteri teatud tüvest, võivad ilmneda ebatavaliste sümptomitega. Sel aastal seni tuvastatud juhtumite puhul on surnud umbes üks inimene kuuest, mis on suurem surmajuhtumite määr kui tavaliselt meningokokkinfektsioonide puhul.