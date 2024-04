Selle vähi levimus kasvab teadlaste sõnul kaks korda

Lääna-Aafrika päritolu meestel on kaks korda suurem tõenäosus eesnäärmevähi tõttu surra, nentis dr Brandon Mahal, Miami ülikooli Milleri meditsiinikooli Sylvesteri vähikeskuse onkoloog ja epidemioloog ajakirjas Medical Xpress. Ta uurib haigusriskide erinevusi populatsioonides. Tema teadustöö on näidanud, et eesnäärmevähi tagajärgede rassilisi ja etnilisi erinevusi ei saa seletada ainult geneetiliste erinevustega.