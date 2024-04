Kevadised puhkusereisid kuuma päikese alla võivad suurendada riski melanoomiks

Tervise arengu instituudi andmetel on nahavähki haigestujate arv aastate jooksul jõudsalt suurenenud. Eestis avastatakse nahavähk ligi 1500 inimesel aastas ja neist 200 juhul on tegemist agressiivse melanoomiga. Veel viisteist aastat tagasi avastati Eestis 163 melanoomijuhtumit aastas, kuid 2021. aastal oli esmasjuhtude arv juba 214.

Melanoomile ehk pigementkasvajale spetsialiseerunud onkoloogi Elen Vettuse sõnul on nahavähki haigestumise tõenäosus sageli seotud sellega, kui palju veedab inimene aega päikese käes või solaariumis päevitades. «Kuigi sageli mõeldakse, et Eesti päike ei ole niivõrd tugev, et selle UV-kiirguse eest end kaitsma peaks, siis tegelikult jõuab suvekuudel ka Eesti UV-indeks lõunamaade päikese intensiivsuse tasemeni, mis nõuab hoolikamat tervisekäitumist,» sõnas Vettus.