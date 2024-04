Mis põhjustab vananemist ja kuidas hoida seda ära kõige lihtsamal viisil?

Tervislik keha ja vaim on meie jaoks kindlus, mis võitleb igapäevaselt väliste ohuteguritega, et meie organism püsiks terve. Tahes-tahtmata hakkab immuunsüsteem vanusega nõrgenema ning oht uute sissetungijate ees, nagu haigused ja infektsioonid, kasvab. Teadlaste sõnul peitub võtmeroll soolestiku mikroobides, mis võib oluliselt mõjutada meie tervist, kuid mille negatiivset mõju on lihtsal viisil võimalik ära hoida.