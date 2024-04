Hambaarst selgitab, kas mokatubakas lõhub hambaid või mitte

Mokatubakas (snus, huuletubakas, tups) on suukaudseks kasutamiseks mõeldud jahvatatud tubakas. See on üldiselt pakendatud teekoti sarnase kotikese sisse, mis teeb selle kasutamise lihtsaks. Kõige tavapärasemalt asetatakse see ülehuule alla, mida võib hoida mõnest minutist kuni lausa mitme tunnini.